Ramos Arizpe transformará la carretera a Monclova: mejorarán seguridad vial

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.-La antigua carretera a Monclova, en su tramo por Ramos Arizpe, está a punto de recibir una transformación que promete reducir los riesgos en esta vialidad clave. Habitantes y trabajadores que transitan a diario por esta ruta celebran la iniciativa, al considerar que desde hace años la carretera no había recibido una actualización y se había convertido en un reto peligroso.

Los usuarios de esta vía destacan que, al contar solo con un carril en cada sentido, las maniobras de rebase son arriesgadas, especialmente con el tránsito constante de camiones de carga. Además, el deterioro del pavimento ha hecho que cada trayecto sea más incierto, poniendo en riesgo a conductores y peatones.

Esta necesidad de un cambio se sustenta en una serie de incidentes recientes. En las últimas semanas, se han reportado colisiones graves, incluyendo un choque mortal en los límites con Castaños, y otro accidente fatal en plena madrugada. La falta de mantenimiento se ha convertido en un factor recurrente, y las estadísticas recientes reflejan una tendencia preocupante: en poco más de un año, se registraron decenas de accidentes, algunos fatales.

Detalles confirmados

Con este proyecto de remodelación, se espera que la carretera amplíe su capacidad, se repare el pavimento y se coloquen señalizaciones adecuadas, permitiendo un flujo más seguro y eficiente. Los vecinos y trabajadores confían en que este cambio será un paso decisivo para evitar más tragedias en una ruta que ha sido vital para la región.