Arteaga tendrá un nuevo pueblo turístico inspirado en Andalucía

ARTEAGA, COAHUILA.— El estado de Coahuila contará con un nuevo proyecto turístico con vocación cultural y económica, luego de que se anunciara el desarrollo de un pueblo inspirado en la región de Andalucía, España, el cual se ubicará en el municipio de Arteaga.

El proyecto, que llevará por nombre Vindobona, forma parte de una estrategia de impulso turístico a nivel estatal y busca replicar un modelo similar al de Val´Quirico, en Tlaxcala, un complejo que se ha consolidado como un importante polo de atracción al recibir cerca de un millón de visitantes al año.

Detalles del proyecto Vindobona en Arteaga, Coahuila

De acuerdo con la información dada a conocer, Vindobona estará concebido como un espacio temático que recreará la arquitectura, el ambiente y las tradiciones de los pueblos andaluces, con el objetivo de fortalecer la oferta turística de Coahuila, atraer visitantes nacionales e internacionales y detonar una derrama económica sostenida en la región sureste del estado.

El anuncio se realizó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid, España, donde Coahuila participó como parte de la estrategia de promoción turística rumbo a los próximos años, destacando el interés del estado por consolidarse como un destino diverso en cultura, turismo y desarrollo.

Impacto esperado del pueblo turístico en la economía local

Autoridades estatales señalaron que este tipo de proyectos buscan generar empleos, incentivar la inversión privada y posicionar a Coahuila en el mapa turístico internacional, aprovechando su conectividad, seguridad y riqueza natural, sin que ello represente una intervención directa de carácter municipal en su ejecución.

Se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles sobre las etapas de desarrollo, inversión y alcances de este nuevo atractivo turístico que, de concretarse, marcaría un precedente en la diversificación de la oferta turística del estado.