CROC brinda apoyo a familia de Analco tras fallecimiento de menor

RAMOS ARIZPE , COAHUILA.– En un acto de solidaridad, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) apoyó a una familia de la colonia Analco que recientemente atravesó por el fallecimiento de un menor, informaron miembros de la organización en Ramos Arizpe.

Se explicó que el apoyo se otorgó tanto de manera económica como en especie, aportando diversos artículos necesarios durante el velorio, entre ellos pan, café, flores y otros insumos, gracias a la colaboración de líderes, coordinadores y miembros de la confederación.

Previo a brindar el respaldo, se verificó directamente la situación con el padre del menor, ante versiones difundidas en redes sociales que ponían en duda la veracidad del caso.

Acciones de la CROC en apoyo a la comunidad

Asimismo, se señaló que la CROC mantiene una labor constante de apoyo social en el municipio, enfocada tanto en la atención de emergencias familiares como en acciones preventivas dirigidas a jóvenes, especialmente en temas relacionados con adicciones y conductas de riesgo. En este sentido, mencionó que actualmente se promueven actividades deportivas, como un torneo nacional de boxeo, para fomentar entornos saludables.

Participación de la comunidad en la acción solidaria

Finalmente, se indicó que entre 100 y 150 integrantes de la CROC participaron en esta acción solidaria y se recordó que las personas que requieran algún tipo de gestión o apoyo pueden acudir a las oficinas de la organización, ubicadas en la colonia Manantiales del Valle, sobre la calle Río Mississippi, frente a la subdelegación de la comandancia municipal.