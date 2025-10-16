Luly López Naranjo lidera entrega de aparatos ortopédicos en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo encabezó la quinta entrega de aparatos ortopédicos llegando a un total de 236 beneficiados en lo que va de la administración.

"El objetivo principal es generar una mejor calidad de vida a las y los ciudadanos que solicitan algún tipo de aparato ortopédico. Sabemos que al contar con uno de ellos mejora su vida totalmente y la de las personas que están a su alrededor", dijo.

Luly López reafirmó además su compromiso y el del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, con las personas con discapacidad y con las familias que más lo necesitan.

"Seguiremos trabajando con todo el corazón para poder seguir entregando más aparatos ortopédicos a quienes lo necesitan, porque cada aparato representa una nueva oportunidad, mayor independencia y sobre todo, una mejor calidad de vida", mencionó.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo recordó que recientemente Saltillo recibió la "Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025", por sus políticas públicas, prácticas y programas que promueven y protegen los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

De manera simbólica, Julia Camacho Murillo recibió una andadera con silla y Brenda Liliana Almanza Garibaldi una silla de ruedas infantil.

Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Saltillo, mencionó que seguirán atendiendo gestiones y solicitudes de quienes requieren un aparato ortopédico, después de pasar por el área de trabajo y generar el dictamen aprobatorio para la entrega.

Durante la entrega estuvieron presentes, Ana Lucia Morales Flores, subdirectora de Programas Sociales del DIF Saltillo; y Gabriela Alejandra Ruiz Esparza Piña, coordinadora de Personas con Discapacidad.