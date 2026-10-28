Aseguran vehículos robados en cateo en Arteaga

ARTEAGA, Coah.- Un cateo realizado la tarde de este martes en un predio de la colonia Los Laureles, en Arteaga, derivó en el aseguramiento de más de una decena de vehículos con reporte de robo, tractocamiones, plataformas de carga y equipos para el almacenamiento de líquidos.

La diligencia se efectuó mediante una orden judicial relacionada con la causa penal 597/2026, por el delito de robo calificado, autorizada por Dorian Sarel Martínez, juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio oral.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Grupo de Reacción Sureste (GRS).

De acuerdo con información de la Agencia de Investigación Criminal de Arteaga, la investigación comenzó tras un reporte de vecinos de la calle El Llano, quienes señalaron movimientos inusuales de personas y el ingreso de tráileres al inmueble.

A partir de estos señalamientos, las autoridades iniciaron las indagatorias que permitieron reunir elementos para ejecutar la orden de cateo.

Durante la inspección fueron asegurados una camioneta Nissan tipo estaquitas, una Nissan de doble cabina sin placas, una Ford Ranger y un Toyota Yaris, además de una caja seca y tres tractocamiones.

También quedaron bajo resguardo cuatro plataformas para el transporte de carga y diversos equipos de almacenamiento y abastecimiento de líquidos.

Entre las unidades aseguradas se encuentra un tractocamión Kenworth Kenmex amarillo, con número económico 17, acoplado a un tanque con capacidad de 45 mil litros.

Asimismo, se aseguró un tractocamión blanco con número económico 09 y placas del servicio público federal, así como otro de color blanco, con número económico 20 y la leyenda Logitec, acoplado a una plataforma tanque con capacidad de 50 mil litros.

El inventario incluye una plataforma tanque con la leyenda Carmex, con capacidad de 50 mil litros; dos plataformas tanque de 31 mil litros, identificadas con los números económicos 01 y 02; una plataforma de abastecimiento gris de 48 mil litros y otro tanque de abastecimiento gris con la misma capacidad.

Entre los equipos localizados también se reportó un tanque de almacenamiento con capacidad de 44 mil litros.

Como parte de los indicios, las autoridades aseguraron un dispositivo de grabación de video digital (DVR) negro, marca Provision, y un teléfono celular azul.

Los objetos y vehículos quedaron sujetos a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar su procedencia y posible relación con el delito de robo calificado.

Hasta el momento, la información disponible no precisa si hubo personas detenidas durante el operativo.