Detienen a tres mujeres en cateo en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, Coah.- Tres mujeres fueron detenidas durante un cateo realizado la madrugada de este martes en la colonia Valle Poniente, donde autoridades aseguraron aproximadamente cuatro kilogramos de una hierba con características similares a la marihuana.

La diligencia se efectuó en un domicilio de la calle Valle del Nogalar, inmueble investigado por su posible relación con la venta y distribución de drogas.

De acuerdo con la información disponible, las investigaciones se originaron a partir de denuncias anónimas y, posteriormente, un juez de control autorizó una orden de cateo para ingresar al domicilio.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, el Centro de Operaciones Estratégicas (COE), el Grupo de Reacción Especial de Coahuila y la Policía Estatal.

Las tres mujeres fueron localizadas dentro del inmueble y quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que el domicilio permaneció bajo resguardo de las autoridades.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad de las detenidas ni se ha establecido judicialmente su responsabilidad por los hechos investigados.

Corresponderá a la autoridad ministerial continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de las mujeres detenidas.