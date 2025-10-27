Operativos Especiales en Arteaga para Halloween y Día de Muertos

ARTEAGA, COAHUILA.– Ante la cercanía de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, autoridades en Arteaga informaron que se implementarán operativos especiales de vigilancia y prevención durante el fin de semana, con el objetivo de mantener el orden y garantizar un saldo blanco en la comunidad.

Se detalló que desde el viernes y hasta el domingo se contará con la presencia de elementos de Seguridad Pública y Protección Civil, tanto en las calles como en los panteones, donde se espera una importante afluencia de visitantes.

"Ya estamos preparados; vamos a tener operativos desde el viernes, sábado y domingo, y en los panteones estará Protección Civil y Seguridad Pública vigilando que no haya ningún incidente", indicó la administración municipal.

Asimismo, se informó que el servicio de transporte público no será suspendido, aunque se reforzará la vigilancia en las principales vialidades y puntos de reunión, especialmente durante la noche de Halloween.

Finalmente, se señaló que los 12 panteones municipales ya se encuentran listos para recibir a las familias, que tradicionalmente acuden a honrar a sus seres queridos durante estas fechas, mismos a los que se les ha brindado mantenimiento, luego de un año carente en donde algunos mostraban el olvido.