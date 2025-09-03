Votaciones Abiertas para Elegir a la Reina de las Fiestas Patrias 2025

ARTEAGA, COAHUILA.- Con gran entusiasmo, la comunidad de Escobedo en el municipio de Arteaga dio inicio a la elección de la Reina de las Fiestas Patrias 2025, un certamen que ha despertado la participación de niñas y el interés de vecinos que, a través de redes sociales, podrán elegir a la ganadora.

La dinámica consiste en que la fotografía de cada una de las participantes fue publicada y la que reciba el mayor número de "likes" será coronada como la representante de las celebraciones patrias.

De esta manera, el concurso combina la tradición con las herramientas digitales, incentivando la participación comunitaria desde cualquier lugar.

Las votaciones comenzaron este 3 de septiembre y permanecerán abiertas hasta el próximo 15 de septiembre a las 12:00 del mediodía.

A partir de ese momento ya no se contabilizarán más interacciones, por lo que familiares, amigos y vecinos de las candidatas cuentan con pocos días para mostrar su apoyo.

La coronación de la Reina se llevará a cabo el mismo 15 de septiembre a las 6:00 de la tarde en la plaza principal de Escobedo, como parte del programa de festejos con motivo del aniversario de la Independencia de México.

En el evento se espera una amplia participación de la comunidad, en un ambiente de fiesta y tradición.

Autoridades locales señalaron que este tipo de actividades fortalecen los lazos de convivencia y preservan las costumbres que año con año unen a las familias en torno a las fiestas patrias. Además, mencionaron que la elección es una oportunidad para destacar el entusiasmo y el carisma de las jóvenes de la comunidad.