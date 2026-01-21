Proyecto de rehabilitación en Alameda Zaragoza avanza en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El proyecto para la rehabilitación de la Alameda Zaragoza continúa su desarrollo en la fase de diseño integral, señaló el presidente municipal Javier Díaz González, aunque aún no se tiene un calendario definido para la ejecución de las obras.

Durante una reciente declaración, el alcalde explicó que el diseño completo del plan se dará a conocer en el primer trimestre del año, cuando también se presentarán los alcances de la intervención.

Hasta entonces, el gobierno municipal trabaja en la elaboración del proyecto que marcará las acciones futuras en este emblemático espacio público del centro de Saltillo.

El objetivo principal de la rehabilitación, dijo Díaz González, es elevar la funcionalidad y el entorno de la Alameda, focalizándose en áreas que requieren atención por desgaste. Entre los aspectos que se analizarán figuran la mejora de los baños, el área del lago, los juegos infantiles, la herrería, paseos y el concreto de los senderos. Asimismo, se considerará el reforzamiento de la iluminación y mantenimiento general del lugar.

Mejoras en la Alameda Zaragoza

El alcalde también resaltó que se evaluará el arbolado existente para decidir si es necesario incrementar la vegetación en beneficio del espacio público, con la finalidad de garantizar su dignidad para los habitantes de Saltillo.

Frente a rumores de modificaciones profundas al sitio, Díaz González aseguró que no habrá alteraciones a la identidad histórica de la Alameda Zaragoza ni construcción de nuevas edificaciones o cambios en su uso.

"Se respeta 100 por ciento la esencia de la Alameda" y descartó ideas como la instalación de una concha acústica o procesos de privatización, insistiendo en que se trata de una rehabilitación integral pensada para mejorar el disfrute ciudadano.

Enfoque del proyecto

El presidente municipal enfatizó que el enfoque del proyecto es consolidar la Alameda como un punto de encuentro familiar y social, reforzando su papel como un espacio emblemático para todas las generaciones de saltillenses.