Pago del predial en Saltillo: descuentos y sorteos en enero

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las y los contribuyentes a realizar el pago de su predial durante el mes de enero y aprovechar los estímulos que se encuentran vigentes.

Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, informó que en este primer mes del año se cuenta con un 15 por ciento de descuento y la posibilidad de participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos.

Señaló que gracias a esta contribución se pueden llevar a cabo obras, servicios, acciones y programas en beneficio directo de las y los saltillenses en todos los sectores de la ciudad.

La tesorera municipal dio a conocer que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se cuenta con diferentes opciones de pago presencial y en línea para comodidad de la población.

Opciones de pago presencial y en línea

El pago del predial se puede realizar en las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; así como en el Mercado Juárez, de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Se mantienen los módulos externos en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, con horario de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Quienes deseen realizar el pago en línea sin salir de casa pueden hacerlo a través de la plataforma Saltillo Fácil en www.saltillofacil.gob.mx, seleccionando "Paga tu predial" y posteriormente consultando mediante la clave catastral.

Si no cuentan con la clave catastral, la pueden consultar en este mismo sitio a través de la dirección del predio, validando previamente los datos de identificación de la o el propietario. También se puede acceder a la plataforma Saltillo Fácil desde la página oficial del Municipio, www.saltillo.gob.mx.

Pago a través de WhatsApp y Visor Saltillo

Otra opción de pago es el Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 "Consulta de adeudo y pago predial", escribiendo la clave catastral y el nombre completo. El sistema informará el monto del adeudo y enviará un enlace seguro para proceder al pago.

Asimismo, se puede realizar el pago a través del Visor Saltillo en https://visor.saltillo.gob.mx/, seleccionando la opción "Capas", ubicada en la parte superior derecha del portal, y posteriormente "Paga tu predial". Ahí se debe buscar el predio ingresando calle, número y colonia; localizarlo en el mapa haciendo clic para seleccionarlo; y elegir la opción "Paga en línea".

Lissette Álvarez Cuéllar mencionó que en enero se cuenta además con un 50 por ciento de descuento en los recargos acumulados para quienes presenten adeudos de años anteriores.