Aumenta demanda de atención en Centros de Justicia y Empoderamiento en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Deyanira Nájera, titular de los Centros de Empoderamiento en Coahuila, dio a conocer que al concluir el reciente periodo vacacional decembrino, los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Coahuila comenzaron a registrar nuevamente un incremento en la demanda de atención, luego de una ligera disminución relacionada con las fiestas, el receso escolar y la suspensión temporal de actividades en otras instituciones.

La funcionaria estatal informó que, al cierre del último ciclo anual del 2025, se atendió a 11 mil 900 usuarias en los seis Centros de Justicia que operan en el estado, una cifra prácticamente igual a la registrada en 2024, con apenas una diferencia cercana a 100 mujeres menos en todo el año.

Nájera detalló que en la región Sureste, que comprende Saltillo y municipios cercanos, se observó que durante diciembre la afluencia disminuyó de manera mínima, con un promedio de 30 mujeres menos respecto a otros meses. Esta baja, explicó, se atribuye principalmente a que muchas mujeres permanecen en casa durante las vacaciones escolares o consideran erróneamente que los centros también suspenden labores.

Sin embargo, la titular de los Centros de Empoderamiento reiteró que los Centros de Justicia operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluso en días festivos, con el objetivo de garantizar atención inmediata a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Aumento en la demanda de atención

Con el inicio de enero y el regreso paulatino a las actividades habituales, la tendencia volvió a cambiar. Durante las primeras dos semanas del año, se registró un aumento de entre 30 y 40 mujeres por semana, tanto de usuarias que acuden por primera vez como de aquellas que dan seguimiento a trámites ya iniciados.

Otro factor que influyó en la baja temporal fue el periodo vacacional de los juzgados, lo que retrasa trámites en materia familiar y reduce la asistencia de mujeres que requieren gestiones legales. Con la reanudación de labores en el Poder Judicial, también se ha incrementado nuevamente la afluencia en los centros.

Importancia de la denuncia

Por otra parte, expresó que aunque la disminución durante el periodo vacacional fue mínima, el repunte posterior confirma que la violencia contra las mujeres no se detiene, y que los centros continúan siendo un espacio fundamental para brindar apoyo jurídico, psicológico y social a quienes lo necesitan. Finalmente, Deyanira Nájera reiteró que la denuncia es importante para poder apoyar a las víctimas de violencia familiar en estos centros.