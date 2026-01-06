Desabasto de agua en Arteaga, Coahuila: una problemática creciente

ARTEAGA, COAHUILA.- La falta de agua potable se ha convertido en una de las principales problemáticas para habitantes de Arteaga, tanto en colonias ubicadas en la cabecera municipal como en los distintos ejidos que conforman esta zona de la sierra.

Vecinos señalan que el desabasto es cada vez más frecuente y prolongado, lo que impacta directamente en las actividades cotidianas y en la calidad de vida de las familias.

La escasez de agua en Arteaga ha aumentado en los últimos meses

De acuerdo con testimonios de residentes de comunidades cercanas a San Antonio de las Alazanas, la escasez se ha vuelto más notoria en los últimos meses, con cortes constantes y baja presión en el suministro.

En algunos sectores, las familias se ven obligadas a almacenar agua o a recurrir a la compra de pipas para cubrir necesidades básicas como el aseo, la preparación de alimentos y la limpieza del hogar.

Residentes de San Antonio de las Alazanas reportan cortes constantes

La problemática no solo afecta a quienes habitan de manera permanente en la zona, sino también a personas que han adquirido terrenos para desarrollar cabañas, ya sea para uso personal o con fines de renta turística. Propietarios señalan que la falta de agua potable complica el mantenimiento de estos espacios y limita su operatividad, especialmente en temporadas altas cuando la demanda aumenta.

Esta situación ha comenzado a reflejarse en la economía local, ya que algunos emprendedores del sector turístico han visto reducida la posibilidad de rentar sus cabañas, generando pérdidas económicas y desincentivando nuevas inversiones en la región. Visitantes, por su parte, optan por otros destinos ante la falta de servicios básicos garantizados.

El desabasto de agua en Arteaga impacta negativamente en la economía local

Habitantes de Arteaga coinciden en que el problema requiere atención urgente, pues advierten que, de no atenderse, el desabasto podría agravarse con la llegada de la temporada de calor, afectando aún más tanto a la población como a una de las principales actividades económicas del municipio.