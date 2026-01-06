Amma, Abraza con Amor A.C. recibe donaciones de muñequitos y tapitas para ayudar a niños enfermos en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Los tradicionales muñequitos que se encuentran en la rosca de Reyes pueden tener una segunda vida lejos de los cajones del olvido.

A través de una iniciativa solidaria, estos pequeños objetos están siendo recolectados para apoyar a Amma, Abraza con Amor A.C., una asociación civil dedicada a brindar atención integral a niñas, niños y jóvenes con enfermedades autoinmunes y reumáticas.

¿Cómo se puede ayudar?

La campaña invita a la ciudadanía a donar los muñequitos, así como tapitas de plástico, ya que su reciclaje permite obtener recursos destinados a tratamientos médicos, terapias especializadas y acompañamiento emocional para los pacientes y sus familias. Cada figura recolectada representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan estos padecimientos crónicos.

Impacto en la comunidad

Representantes de la asociación señalaron que estas acciones solidarias contribuyen a dar continuidad a tratamientos que, en muchos casos, resultan costosos y prolongados. Además del apoyo médico, Amma, Abraza con Amor A.C. ofrece contención emocional y seguimiento cercano, fundamentales para el bienestar de los menores.

La iniciativa también promueve la cultura del reciclaje y la solidaridad, demostrando que un gesto sencillo puede generar un impacto positivo. Donar los muñequitos de la rosca no solo ayuda al medio ambiente, sino que se convierte en un acto de empatía que se traduce en sonrisas y esperanza.