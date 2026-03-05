Habitantes de Ramos Arizpe protestan por tarifas excesivas en taxis

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Habitantes de Ramos Arizpe han comenzado a manifestar su inconformidad en redes sociales por lo que consideran tarifas excesivas en el servicio de taxis, especialmente en trayectos cortos dentro del municipio.

A través de publicaciones en Facebook, usuarios señalaron que algunos conductores llegan a cobrar entre 200 y 300 pesos, incluso para traslados a colonias cercanas o para acudir a clínicas en casos de emergencia, lo que califican como un abuso hacia la población.

"Se me hace un cobro muy excesivo... a veces por una emergencia a la clínica pagar 200 o 300 pesos está cañón, se me hace injusto", expresó una usuaria en redes sociales, quien además señaló que los precios parecen comparables a viajes hasta Saltillo, a pesar de tratarse de distancias cortas dentro de la ciudad.

La publicación generó diversas reacciones de otros ciudadanos que también afirmaron haber enfrentado cobros elevados en el transporte público, lo que reavivó el debate sobre la falta de regulación en las tarifas del servicio de taxi en el municipio.

¿Qué opinan los ciudadanos sobre las tarifas de taxis?

Incluso se difundió una fotografía de una lona colocada en un sitio de taxis donde se muestran tarifas por destino; sin embargo, usuarios aseguran que en muchos casos los precios no se respetan o se elevan dependiendo de la hora o la urgencia del traslado.

Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para supervisar y regular las tarifas, con el fin de evitar abusos y garantizar un servicio justo para la población, especialmente para quienes no cuentan con vehículo propio y dependen del transporte público para trasladarse.