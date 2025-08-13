Proyecto de rectificación del tramo Los Chorros en carretera 57 aguarda liberación de recursos federales

ARTEAGA, COAHUILA.– El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, Diego Gándara, expresó su confianza en que en el presupuesto federal del próximo año se incluyan los recursos necesarios para la rectificación del tramo Los Chorros, en la carretera 57.

Hizo un llamado a los diputados federales para que continúen impulsando la asignación de estos fondos, al considerar que se trata de una obra estratégica para la seguridad y la eficiencia del transporte en la región.

"Desde nuestra trinchera, haciendo nuestra labor, empujando obviamente a través de los medios, a través de las necesidades, que está claro", dijo.

"Empujando para que se dé la llegada del presupuesto; confiamos que, ojalá, se dé. Es importante que la parte pública también haga su gestión y su labor", señaló.

La rectificación del tramo Los Chorros ha sido una demanda constante de los sectores productivos y transportistas, debido al alto índice de accidentes y a la importancia de la vía como corredor logístico nacional.

Ha trascendido que el proyecto de la rectificación al tramo Los Chorros ya está autorizado con un recurso de mil 500 millones de pesos solo falta que se autorice la liberación de los recursos.