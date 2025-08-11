Recuperación de zonas incendiadas en la Sierra de Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.— Como parte del Programa de Restauración, la asociación Amigos de la Sierra comenzará este año trabajos de recuperación en áreas afectadas por incendios en la región Sureste de Coahuila, particularmente en la Sierra de Arteaga, informó su director, David Balladares.

"Sobre todo para Coahuila es importante empezar a trabajar en zonas incendiadas. Creo que tenemos un área de oportunidad en este sentido, y buscamos alinearnos a este programa. Este año vamos a empezar a trabajar en zonas incendiadas de Coahuila. Y bueno, es la meta a nivel nacional: restaurar ecosistemas que han sido impactados por incendios u otros factores", señaló.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos para revertir los daños ambientales y contribuir a la regeneración de los ecosistemas que han sufrido pérdidas significativas de flora y fauna.

Amigos de la Sierra busca sumar voluntarios, instituciones y autoridades para acelerar el proceso de recuperación y garantizar que las áreas intervenidas puedan retomar su equilibrio natural en el menor tiempo.