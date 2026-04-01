Reinicia proceso judicial por incendio en Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.- El proceso judicial contra el presunto responsable del incendio forestal registrado en marzo de 2021 en la zona de La Pinalosa, en el municipio de Arteaga, deberá reiniciarse, luego de que un juez de distrito determinara reponer el procedimiento.

Con esta resolución, se invalidan los avances alcanzados hasta la etapa intermedia, lo que implica que el caso vuelve a una fase inicial, prolongando aún más un litigio que ya acumula cerca de cinco años.

El siniestro, considerado uno de los más devastadores en la región cercana al ejido Los Lirios, consumió más de 3 mil 600 hectáreas. El fuego arrasó con arbolado adulto, cabañas y centros campestres, además de provocar daños ambientales severos, como la erosión del suelo.

De acuerdo con autoridades de la Fiscalía General del Estado, el reinicio del proceso obedece a una resolución judicial derivada de recursos legales interpuestos por la defensa del imputado. Hasta el momento, no se ha planteado un acuerdo reparatorio por los daños ocasionados.

Las investigaciones señalan que el incendio habría sido provocado por una fogata que se salió de control dentro de una cabaña. A pesar de las restricciones vigentes en la zona, el siniestro requirió una fuerte inversión económica y miles de horas de trabajo para ser controlado.