Fallece adulto mayor en Estación de Bomberos de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Un hombre identificado como Ramiro Martínez Guerrero, de 64 años de edad, murió la mañana de este lunes en Saltillo, Coahuila, poco después de arribar a la Estación Sur de Bomberos, ubicada en la colonia 26 de Marzo, sin que fuera posible brindarle atención médica, debido al estado en el que llegó.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor comenzó a sentirse mal en su domicilio localizado en la colonia Australia, por lo que fue trasladado en busca de auxilio. Fueron sus propios familiares quienes en calidad de urgencia acudieron a la estación de bomberos.

Trascendió que el hombre padecía diversas enfermedades crónicas, e incluso padecimientos relacionados al tema cardíaco lo que pudo haber influido en su estado de salud.

A su llegada, paramédicos revisaron al paciente y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Tras las diligencias correspondientes, las autoridades señalaron de manera preliminar que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizará la necropsia de ley para confirmar oficialmente la causa del deceso.