Fraude en terrenos de La Valencia: Gobierno de Saltillo informa

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó a la población sobre la venta ilegal de terrenos rústicos ubicados al poniente de la ciudad, a espaldas de la colonia La Valencia.

A través de la Dirección de Desarrollo Urbano se dio a conocer que estos terrenos se están ofertando mediante redes sociales, por lo que se exhortó a la ciudadanía a evitar caer en fraudes, ya que se trata de predios que no cuentan con las licencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

Asimismo, se informó que no se ha iniciado ningún procedimiento para la lotificación de estos terrenos, por lo que no cuentan con licencia de fraccionamiento, lo que impide legalmente su desarrollo y urbanización y el abastecimiento de servicios como agua y drenaje, entre otros.

En las publicaciones se ofrecen lotes de 10 por 20 metros, con un costo de 140 mil pesos, enganche de 18 mil pesos y mensualidades de 2 mil pesos.

Advertencia a la ciudadanía

Asimismo, se reiteró el exhorto a la ciudadanía para que, antes de realizar cualquier compra de terrenos, verifique que los predios cuenten con las autorizaciones y licencias correspondientes ante la Dirección de Desarrollo Urbano, a fin de evitar afectaciones a su patrimonio.