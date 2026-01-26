Cris Hernán Pérez: Fiscalía General del Estado investiga su muerte en Torreón

SALTILLO, COAH.- El titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que se mantiene abierta la carpeta de investigación en torno a la muerte de Cris Hernán Pérez Rentería, el joven de 24 años que perdió la vida tras festejar su cumpleaños en un bar en Torreón.

"Faltan algunas declaraciones por sumar, gente que ubicamos en Saltillo, declaraciones de personas que estuvieron con él, previamente en el lugar donde estaba, y de las personas que lo acompañaban", detalló el funcionario.

De acuerdo con el Fiscal, también están pendientes declaraciones de personas que estuvieron con él en el lugar donde fue visto por última vez, específicamente en un domicilio ubicado en la calle Morelos, así como de quienes lo acompañaron en ese momento. Estas diligencias forman parte del proceso para completar la línea del tiempo de los hechos.

Federico Fernández Montañez señaló que conforme se vayan sumando estos elementos, se estará informando sobre los avances del caso, el cual continúa en etapa de investigación.

De igual manera, destacó que este caso estuvo expuesto ante la opinión pública y continúa bajo investigación, aunque hasta el momento se ha descartado que se trate de un homicidio, al reconocer que se generaron dudas de la familia del joven y entre la ciudadanía si se había tratado de violencia por parte de las autoridades que detuvieron a Cris.

Así mismo, expresó que se trató de un asunto de alta sensibilidad, similar a muchos otros que se atienden de manera directa y privada con las familias, pero que en esta ocasión adquirió notoriedad pública.

Federico Fernández añadió que el pasado viernes se sostuvo una reunión de más de tres horas con los padres de la víctima y su representante legal, en la que se presentaron de manera detallada evidencias, dictámenes periciales y la reconstrucción cronológica de los hechos. Esta revisión permitió a la familia contar con una visión completa de lo ocurrido, lo que, pese a la tragedia, brindó mayor claridad y certeza.

El titular de la Fiscalía precisó que la carpeta de investigación no está cerrada, ya que existen líneas abiertas relacionadas con hechos de distinta naturaleza, aunque no vinculadas a un delito de homicidio.

En ese sentido, se explicó que uno de los primeros puntos fue descartar responsabilidades, entre ellas la posible participación de la Policía Municipal de Torreón, lo cual quedó descartado tras el análisis de los elementos recabados.

Agregó que se mantiene comunicación permanente con el representante legal de la familia y que aún faltan declaraciones por recabar como parte del proceso. Asimismo, pidió comprensión ante la exigencia pública de difusión de imágenes o videos, al reiterar que cualquier material de ese tipo solo puede hacerse público con autorización expresa de la familia.

Finalmente, Federico Fernández Montañez reconoció que la falta de información puede generar especulaciones sin sustento, por lo que la Fiscalía reiteró que sus determinaciones se basan únicamente en evidencia verificable y adelantó que ya se iniciaron acciones para revisar y mejorar protocolos de atención, especialmente en la región de Torreón, como parte de las lecciones derivadas del caso.