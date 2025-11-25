Saltillo: IMMUUS inicia reciclaje de tarjetas del programa Aquí Vamos Gratis

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMMUUS) iniciará un proceso de reciclaje y reimpresión de tarjetas del programa "Aquí Vamos Gratis", específicamente aquellas correspondientes a la tarifa general, con el propósito de convertirlas en credenciales de estudiante y evitar un desabasto en este sector.

¿Qué ocurrió?

Víctor de la Rosa, titular del IMMUUS, explicó que la medida responde a la necesidad de optimizar los recursos ya disponibles.

"Vamos a rebrandear, es decir, a repintar algunas credenciales porque las de estudiante se nos están agotando. Tecnológicamente ya tenemos la posibilidad de reprogramar las tarjetas", señaló. Con ello, anticipó que el instituto cumplirá sus metas antes de que termine el año.

De acuerdo con el funcionario, en el arranque del programa se mandaron a fabricar 20 mil tarjetas para estudiantes, 20 mil para adultos mayores, 10 mil para personas con discapacidad y un lote adicional de 20 mil tarjetas generales que permanecían resguardadas. Estas últimas serán las primeras en reciclarse para cubrir la alta demanda de credenciales preferenciales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El director detalló que existe un análisis preliminar elaborado por la Subsecretaría correspondiente, que ya cuenta con una propuesta para avanzar en el modelo conjunto con Ramos Arizpe. Aunque faltan definir aspectos de territorialidad, se prevé que se formalicen mediante un convenio entre ambos municipios.

Actualmente, el programa ha distribuido cerca de 70 mil tarjetas y se prepara una nueva emisión de al menos 5 mil más, con el objetivo de alcanzar la meta proyectada para este año.