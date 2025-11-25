Diez años de la Heroica Academia de Infantería Niños Héroes: un legado en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Heroica Academia de Infantería Niños Héroes, única institución de formación militar en Saltillo, conmemora este 2025 su décimo aniversario consolidándose como un espacio que ha marcado la trayectoria de decenas de jóvenes.

Durante estos años, la academia ha desarrollado un modelo educativo que une disciplina, valores y preparación académica.

Su fundador, el comandante Luis Enrique Contreras García, destaca que el mayor reto ha sido acompañar el proceso formativo de los adolescentes, etapa que exige constancia y cercanía.

Sin embargo, afirma que el objetivo inicial se mantiene intacto: “Más que las calificaciones, lo que buscamos es formar jóvenes responsables y disciplinados; eso automáticamente se refleja en su desempeño académico”.

La academia opera con un horario extendido que responde a las necesidades actuales de las familias.

Tras concluir sus clases escolares, los alumnos participan en actividades como defensa personal, primeros auxilios, rescate vertical, acondicionamiento físico, natación y prácticas propias de la formación militar.

Además, integran bandas de guerra, escoltas y equipos deportivos que fortalecen su sentido de pertenencia y trabajo en equipo.

Más allá del entrenamiento físico o técnico, una parte importante del modelo se centra en la formación de hábitos cotidianos.

Los estudiantes se encargan de la limpieza de instalaciones, el orden de sus materiales y la organización de sus espacios, con el propósito de que estas prácticas se conviertan en una herramienta de vida.

“El objetivo es que los jóvenes repliquen esos hábitos en casa y en cualquier entorno donde se desenvuelvan”, explicó Contreras.

A lo largo de esta década, la institución ha impulsado un estilo de vida saludable en sus alumnos, alejándolos de la dependencia tecnológica y fortaleciendo su capacidad de enfrentar retos futuros con disciplina y responsabilidad, cualidades que consideran fundamentales para su desarrollo personal y profesional.