Pensionados de Coahuila exigen pago de sentencias en el ISSSTE

SALTILLO, COAHUILA.- Un grupo de más de 60 pensionados provenientes de distintos municipios de Coahuila acudió este martes a la delegación del ISSSTE en Saltillo para exigir el pago de las sentencias que, por ley, ya les corresponden.

Sin embargo, lejos de encontrar solución, denunciaron haber sido ignorados e incluso enfrentaron un acto de hostilidad: les cerraron la puerta en la cara.

De acuerdo con José Alfonso Moreno, abogado representante de los afectados, la situación afecta a más de 2 mil 500 adultos mayores en todo el estado, principalmente en Saltillo, Torreón, Acuña, Piedras Negras y Monclova.

"Son sentencias que llevan años sin cumplirse. El ISSSTE está obligado a recalcular las pensiones y pagar las diferencias, pero no ha habido avances. Lo que pedimos es que se aceleren estos procesos", señaló.

Los manifestantes recordaron que muchos de los juicios datan desde 2020 y acumulan más de cinco años sin resolución. Aunque la subdelegada del ISSSTE en Saltillo propuso recibirlos en grupos pequeños, los inconformes señalaron que se requiere una solución integral y urgente.

La situación fue especialmente complicada para los pensionados foráneos, quienes aseguraron que deben viajar continuamente a la capital del estado para ser escuchados, lo que representa un gasto y un esfuerzo físico adicional.

Al no recibir la respuesta esperada, algunos de los adultos mayores decidieron interponer quejas formales contra el personal de la delegación por el trato indigno recibido.