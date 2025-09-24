Más de 50 joyas automotrices se exhibirán en la Expo Clásicos Eleganza Car de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo se convertirá en la capital del automovilismo clásico con la tercera edición de la Expo Clásicos "Eleganza Car", que reunirá a más de 50 joyas automotrices de distintas épocas.

El evento se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en Parque Centro, donde se exhibirán modelos únicos que van desde 1917 hasta deportivos y clásicos de los años 70.

"Tal vez lleguemos a las 65 unidades o un poco más. Habrá autos que salen por primera vez de sus cocheras, piezas con más de 49 años de historia y que seguramente van a sorprender a los visitantes", explicó Héctor Horacio, encargado de Eventos de la Asociación de Autos Clásicos de Coahuila.

La exposición será totalmente familiar, sin venta de alcohol, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones al mundo del automovilismo clásico. Además, se espera la participación de coleccionistas provenientes de estados como Tlaxcala, Jalisco y Guanajuato, aunque predominan los ejemplares de Coahuila.

La Expo también tendrá un fin benéfico: lo recaudado se destinará al tratamiento de una niña saltillense que enfrenta cáncer, cuyos gastos médicos requieren atención especializada en la Ciudad de México.

El acceso tendrá un costo de 50 pesos para adultos, mientras que niñas y niños menores de 1.20 metros entrarán gratis. Con cada boleto, los asistentes participarán en la rifa de un automóvil nuevo de la marca Renault. La venta será exclusiva en taquilla los días del evento.

Las expectativas son altas: además de congregar a cientos de visitantes y turistas, los organizadores calculan una derrama económica de más de 1.2 millones de pesos para la ciudad.