Rickettsia podría ser la causa del fallecimiento de Paloma en Coahuila

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Entre globos blancos, porras de despedida y un profundo silencio marcado por el llanto, alumnos, maestros y personal de la Escuela José Clemente Orozco dieron el último adiós a Paloma, menor que formaba parte de esta comunidad educativa.

De manera preliminar, se informó que la causa de su fallecimiento podría estar relacionada con rickettsia, aunque se está a la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades de salud.

El lamentable hecho ha generado consternación entre padres de familia y docentes, así como un llamado urgente a reforzar la prevención y la información sobre esta enfermedad, ya que no solo la garrapata puede transmitirla, sino también piojos, ácaros y pulgas.

Autoridades y especialistas han reiterado que las pulgas no solo se encuentran únicamente en perros o gatos, sino también en animales como los ratones, y que la garrapata no es creada por los animales, sino que habita en la tierra y la vegetación, donde espera adherirse a un ser vivo.

En muchos casos, los perros actúan como una primera barrera antes de que el parásito llegue al ser humano, por lo que es fundamental mantener los hogares limpios, libres de cacharros y con fumigaciones periódicas, especialmente en viviendas con piso de tierra, aun cuando no se detecte la presencia de animales con plagas.

Finalmente, se hizo un llamado a la población a mantener la higiene en el hogar, vigilar la presencia de plagas y estar atentos a cualquier síntoma de enfermedad, especialmente en niñas y niños, para prevenir casos similares.

La comunidad educativa expresó sus condolencias a la familia de Paloma y elevó oraciones por su eterno descanso.