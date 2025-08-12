Saltillo celebra victoria de Ángela Ruiz Rosales en tiro con arco

SALTILLO, COAHUILA.- La arquera saltillense Ángela Ruiz Rosales se coronó campeona en los Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Asunción, Paraguay, al conquistar la medalla de oro en una emocionante final junto a su compañera Naomi Aguilar.

En un enfrentamiento muy reñido contra el equipo de Brasil, Ruiz Rosales y Aguilar lograron imponerse en la flecha de desempate, demostrando su temple y precisión bajo presión para darle a México y a Saltillo una nueva gloria en el tiro con arco.

Este triunfo refuerza la trayectoria ascendente de Ángela Ruiz Rosales, quien además de brillar a nivel individual, continúa consolidándose como una figura clave en el deporte regional e internacional.

La comunidad deportiva de Saltillo celebra este éxito que no solo enaltece el nombre de la ciudad, sino que también inspira a futuras generaciones de atletas.