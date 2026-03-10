Confirmados 5 casos de sarampión en Coahuila

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó la presencia de cinco casos de sarampión en el estado, dos de ellos detectados en el municipio de Ramos Arizpe, informó el titular de la dependencia, Eliud Aguirre.

El funcionario detalló que además de los contagios ya confirmados, actualmente se mantienen bajo análisis dos casos sospechosos más, correspondientes a integrantes de una misma familia que tuvieron contacto directo con personas que ya dieron positivo a la enfermedad.

Explicó que las pruebas realizadas a estas dos personas podrían arrojar resultados entre la tarde de este mismo día o a más tardar mañana, debido a que ambos residen en el mismo domicilio donde se detectaron los contagios, lo que incrementa el riesgo de transmisión.

Distribución de los casos en el estado

Respecto a la distribución de los casos en el estado, la Secretaría de Salud precisó que además de los dos registrados en Ramos Arizpe, se identificó uno en Frontera, uno más en Piedras Negras y otro en Saltillo. Ante ello, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica en estas regiones para prevenir la propagación del virus.

Acciones de monitoreo y seguimiento

Aguirre Vázquez señaló que el personal de salud continúa con acciones de monitoreo y seguimiento a personas que pudieron haber tenido contacto con los pacientes, además de reforzar las medidas preventivas en las comunidades donde se detectaron los contagios.