Para garantizar seguridad a senderistas piden se registren antes de subir a la sierra

REGIÓN SURESTE.- Ante el incremento de visitantes en zonas naturales de la Región Sureste, el subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán exhortó a quienes practican senderismo a notificar y registrarse previamente con los responsables de cada área antes de iniciar sus recorridos.

Importancia del registro previo

El funcionario explicó que en sitios como el Cañón de San Lorenzo existen oficinas donde los visitantes pueden apuntarse antes de ingresar a la zona. Este registro permite a las autoridades orientar a los senderistas sobre los horarios recomendados para descender y llevar un control de las personas que acceden al área natural, lo que facilita las labores de búsqueda en caso de alguna emergencia.

Durán relató que recientemente dos personas que realizaban senderismo permanecieron más tiempo del previsto en la montaña. Sin embargo, lograron enviar su ubicación a las autoridades, lo que permitió que elementos de Protección Civil los localizaran y brindaran apoyo alrededor de la 1:00 de la madrugada.

Tecnología en rescates

Indicó que en Saltillo se cuenta con un dron equipado con tecnología infrarroja que puede utilizarse en operativos de búsqueda y rescate. No obstante, en este caso no fue necesario emplearlo, ya que la ubicación compartida por los excursionistas permitió encontrarlos con rapidez.

Finalmente, el subsecretario reiteró el llamado a quienes visitan la Sierra de Arteaga comenzar sus recorridos desde temprano, ya que algunas personas intentan subir a las 4 o 5 de la tarde, lo que reduce el tiempo disponible para descender con luz natural y aumenta el riesgo de quedar varados en la montaña.