Vecinos de la Colonia Estrella de David Demandan Mejora en Servicios Básicos

ARTEAGA, COAHUILA.– Vecinos de la colonia Estrella de David piden a las autoridades municipales para que se atienda la falta de servicios básicos en su sector, especialmente en el tema de la recolección de basura, que actualmente se realiza solo un día a la semana.

Norma Estela Rivera, vecina del lugar, señaló que la insuficiencia del servicio provoca que las calles y banquetas permanezcan sucias, lo que genera un foco de infección y una mala imagen urbana. Los colonos solicitaron también la colocación de depósitos de basura en puntos estratégicos para evitar que los desechos queden expuestos en la vía pública.

"Queremos que el camión pase más seguido, no solo una vez a la semana, porque se acumula la basura y daña la salud de las familias", expresó Rivera.

Además, los vecinos denunciaron que las vialidades se encuentran deterioradas, con baches que dificultan el tránsito, y que existe una notable presencia de perros callejeros, lo que incrementa los problemas de higiene y seguridad en la colonia.

Ante esta situación, pidieron a las autoridades municipales acudir personalmente a la colonia Estrella de David para constatar las condiciones en que se encuentra y dar respuesta a sus peticiones.

Mostraron su extrañeza de que solo una vez a la semana pase el camión de la basura por la Colonia Estrella de David por lo que piden el incremento de la ruta.