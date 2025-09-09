Carlos Robles Loustaunau encabeza evento del PRI en Ramos Arizpe

En el marco del Consejo Político Municipal y ante cientos de militantes, se realizó la toma de protesta de Hazel Israel Santos Rodríguez como nuevo presidente del Comité Municipal del PRI en Ramos Arizpe, así como de Gabriela Gutiérrez Burciaga, secretaria general.

El evento, encabezado por el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, contó con la presencia del primer priista del municipio, Tomás Gutiérrez Merino.

En el acto se reconoció el trabajo de la dirigencia saliente, donde gracias a su esfuerzo la marca PRI está viva, fuerte y victoriosa en Ramos Arizpe.

El dirigente estatal del priismo coahuilense destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien definió como "un líder con visión y resultados, que ha hecho de nuestro estado un lugar seguro y en mejora continua".

"Aquí se vive la fuerza del buen gobierno; un gobierno que cumple y demuestra con hechos que el PRI no solo sabe ganar elecciones, sino también gobernar con resultados contundentes", expresó.

Tomás Gutiérrez Merino destacó que lo más importante es trabajar unidos por el bien de la ciudad y del estado, señaló además que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno fortalece los resultados en favor de la ciudadanía.

"La coordinación de esfuerzos desemboca en beneficios para todos los ciudadanos, que se pueden ver en la calidad de vida, el desarrollo social, el desarrollo económico y la seguridad", expresó.

Por su parte, Gabriel Elizondo Pérez, consejero político estatal, invitó a todos los militantes a continuar trabajando con la misma entrega que a lo largo de los años ha puesto en alto el nombre de Coahuila en todo México. "Seguir cercanos a la gente, seguir demostrando todos los días por qué somos el mejor PRI de todo México", destacó.

En la sesión también se contó con la presencia de José María Morales Padilla, delegado regional de operación política; Álvaro Moreira Valdez, secretario de organización del Comité Directivo Estatal; Adriana Herrera López, secretaria técnica del Comité Directivo Estatal; Georgina Cano Torralba, secretaria de sectores y organizaciones del Comité Directivo Estatal; Everardo Durán Flores, delegado regional de activismo; Francisco Javier Pérez Santiago, delegado municipal de activismo; Carlos Alberto Rodríguez Alcántar, expresidente del Comité Municipal; y Adelaida Gutiérrez Romo, exsecretaria general.