Tomás Gutiérrez Merino enfrenta críticas por falta de atención a denuncias en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes de distintos sectores de Ramos Arizpe acusaron al Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, de omitir la atención de reportes por contaminación auditiva, pese a que la administración ha sostenido públicamente que estas denuncias se atienden de manera oportuna.

Los vecinos aseguraron que las llamadas a Seguridad Pública, la Policía Ambiental y otras dependencias municipales son constantes; sin embargo, afirman que las corporaciones rara vez acuden a los domicilios señalados o simplemente no dan seguimiento a las denuncias.

De acuerdo con los testimonios, la falta de intervención de las autoridades ha dejado a los ciudadanos sin una respuesta institucional para resolver conflictos provocados por música a alto volumen durante el día y la noche.

Los afectados advirtieron que esta omisión cobra mayor relevancia debido a que las disputas entre vecinos por el exceso de ruido han derivado, en diversas ocasiones, en confrontaciones con consecuencias graves e incluso desenlaces mortales.

Uno de los denunciantes relató que durante meses ha realizado llamadas en distintos horarios para reportar a dos vecinos que mantienen bocinas con volumen elevado durante gran parte del día y de la noche, sin que alguna autoridad acudiera al lugar.

"He llamado a distintas horas del día y de la noche, pero no mandan a nadie. En una ocasión la Policía Municipal me dijo que acudiera al Ministerio Público de Ramos Arizpe para presentar la denuncia, pero cuando fui me informaron que el caso no procedía, porque corresponde al municipio", señaló.

El ciudadano explicó que, tras esa respuesta, volvió a solicitar apoyo mediante la llamada Policía Verde, pero tampoco obtuvo atención: "Volví a hablar a la Policía Verde y la mujer que me contestó simplemente me colgó la llamada", denunció al compartir el audio en el que se escucha que una mujer policía cortó la llamada.

Otro habitante del sector poniente del municipio aseguró que la recomendación recibida por parte de las autoridades municipales fue intentar dialogar directamente con el vecino que generaba las molestias; sin embargo, explicó que al solicitarle disminuir el volumen de la música, debido a que trabaja por turnos y necesita descansar, recibió amenazas en lugar de una solución.

Los vecinos coincidieron en que la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento termina trasladando el problema a los propios ciudadanos, quienes, ante la ausencia de intervención oficial, se ven obligados a enfrentar personalmente a quienes generan las molestias.

"Quizá lo que quieren es que los mismos ciudadanos sean los que solucionen este problema, pero nos exponen porque nunca se sabe cómo van a reaccionar las personas que tienen la música a todo volumen", expresó uno de los afectados.

Los denunciantes consideraron que la falta de actuación por parte de las autoridades municipales contribuye a que los conflictos vecinales escalen y puedan terminar en hechos de violencia, por lo que insistieron en que el Ayuntamiento debe reforzar la atención a los reportes y garantizar la aplicación de los reglamentos en materia de ruido.

Asimismo, hicieron un llamado a Seguridad Pública y a las áreas responsables para que den seguimiento oportuno a las denuncias ciudadanas, con el propósito de preservar la tranquilidad y la convivencia en las colonias del municipio.