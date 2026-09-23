Vecinos de Ramos Arizpe enfrentan crisis de agua potable

RAMOS ARIZPE, Coah.- Vecinos de diferentes colonias de Ramos Arizpe enfrentan interrupciones en el suministro de agua potable que, en algunos casos, se han prolongado hasta una semana, por lo que han tenido que recurrir a pipas particulares para cubrir sus necesidades básicas.

Habitantes de sectores como Valle Poniente y Parajes de los Pinos señalaron que el servicio comenzó a presentar fallas desde hace varias semanas, pero durante los últimos días el problema se intensificó hasta dejar sin agua a algunas viviendas.

Ante la falta de suministro, las familias han optado por adquirir agua mediante unidades particulares. Los residentes indicaron que el precio habitual de una pipa parte de los 250 pesos, aunque el incremento en la demanda ha llevado a algunos usuarios a pagar hasta 800 pesos. La disponibilidad de las unidades también se ha convertido en un problema, según los vecinos, debido a que el número de solicitudes supera la capacidad de atención.

Relataron que las pipas han extendido sus recorridos hasta las 9 o 10 de la noche para intentar atender la demanda de las viviendas afectadas. La inconformidad se ha manifestado principalmente a través de grupos vecinales en redes sociales, donde los residentes han planteado incluso la posibilidad de bloquear la carretera a Los Pinos como medida de presión para obtener una respuesta de las autoridades municipales.

Los habitantes solicitaron al alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, intervenir de manera urgente para solucionar las fallas y garantizar el suministro de agua potable en las zonas afectadas. Mientras el servicio no se normaliza, las familias continúan dependiendo del abastecimiento mediante pipas para realizar actividades básicas, sin conocer cuándo se restablecerá de manera regular el suministro.