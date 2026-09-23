Éxito en la Venta Nocturna: 80 mil vehículos regularizados en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Venta Nocturna permitió al gobierno de Coahuila recaudar 234 millones de pesos en apenas tres días, periodo en el que 80 mil propietarios de vehículos liquidaron sus adeudos, informó José María Morales Padilla, recaudador general del estado.

El funcionario explicó que durante la jornada se generaron estados de cuenta correspondientes a alrededor de 200 mil vehículos. De ese universo, 80 mil contribuyentes concretaron el pago antes de que el programa concluyera a las 23:59 horas del sábado.

Resultados superan expectativas

Los resultados superaron las previsiones iniciales, pues la meta considerada conservadora era regularizar 40 mil vehículos y obtener una recaudación de 100 millones de pesos. Morales Padilla destacó que en los primeros tres días prácticamente se duplicó el número de unidades regularizadas y se obtuvo más del doble de los ingresos contemplados originalmente.

Sin embargo, el proceso aún no concluye. El recaudador informó que permanecen 120 mil estados de cuenta pendientes de liquidar, cuyos propietarios podrán realizar el pago hasta el próximo 30 de septiembre.

Avances en el padrón vehicular

De acuerdo con el funcionario, la campaña no solo representó una fuente de ingresos para el estado, sino que también permitió avanzar en la actualización del padrón vehicular. Explicó que entre los trámites realizados se encuentran cambios de propietario, regularización de automóviles con placas de otras entidades y registro de vehículos que anteriormente no estaban emplacados en Coahuila.

Morales Padilla señaló que mantener actualizado el padrón también tiene implicaciones para las estrategias de seguridad, debido a que facilita la identificación y registro de los vehículos que circulan por territorio estatal.

Ante la existencia de estados de cuenta aún pendientes, el funcionario llamó a los propietarios a aprovechar los descuentos vigentes y completar el pago antes del 30 de septiembre. "Ya vieron que los descuentos van en serio, que luego había al principio ciertos comentarios, decían: no, pero sí va a ser al 50 por ciento. Sí fue al 50 por ciento", afirmó.

El recaudador destacó que este beneficio representa un ahorro para las familias que aprovechen el plazo establecido para regularizar sus vehículos.