Gobierno de Saltillo retira más de 13 mil metros de cableado en Zona Centro

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo ha retirado más de 13 mil 85 metros de cableado en desuso de las principales calles de la Zona Centro de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el objetivo de mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y proteger el patrimonio histórico de la ciudad, personal del programa "Aquí Andamos" lleva a cabo acciones de retiro de cableado en desuso en el primer cuadro de la capital de Coahuila.

El alcalde Javier Díaz informó que estas labores forman parte de los trabajos de ordenamiento y modernización del espacio público, en beneficio directo de las y los saltillenses y de los visitantes.

"La eliminación de cables obsoletos permite reducir la contaminación visual y recuperar la apreciación de fachadas, vialidades y nuestros edificios históricos de la Zona Centro, además de contribuir a un entorno más limpio, ordenado y atractivo para la ciudadanía y el turismo en la localidad", manifestó Díaz González.

Personal municipal ha realizado estas acciones en calles como Juan Aldama, Manuel Pérez Treviño, Xicoténcatl, Manuel Acuña, Narciso Mendoza, Álvaro Obregón, entre muchas más.

Estas labores se realizan en coordinación con diversas empresas de telefonía, internet y televisión por cable, entre otros.

El retiro de cableado en desuso tiene también un impacto directo en la seguridad, ya que este puede representar riesgos para peatones y automovilistas al encontrarse colgado, deteriorado o a baja altura.

El Gobierno de Saltillo destacó que el ordenamiento del cableado facilita el mantenimiento de las líneas activas, optimiza la infraestructura urbana y mejora la movilidad y accesibilidad en calles de alta afluencia peatonal y vehicular.

"Un Centro Histórico más ordenado y seguro impulsa la actividad comercial y turística, lo que genera mayor confianza entre visitantes, comerciantes y residentes, pero, sobre todo, fortalece nuestra economía local", señaló Díaz González.

Asimismo, mencionó que se continuará con estas labores de manera coordinada para dignificar la Zona Centro de Saltillo, mediante acciones que contribuyan a una ciudad más segura, funcional y con mejor calidad de vida para la comunidad.