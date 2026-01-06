Fiscalía en Saltillo lucha contra fraudes financieros y delitos patrimoniales

SALTILLO, COAH.- La Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado trabaja en la implementación de una estrategia integral orientada a combatir los fraudes financieros, los delitos patrimoniales y otras conductas de alta incidencia, con el propósito de disminuir los índices delictivos durante el año 2026.

Acciones de la autoridad

El Delegado regional, Julio César Loera Ruiz, informó que este plan de acción se desarrolla por instrucción directa del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y se sustenta en un análisis detallado de los delitos que se registran con mayor frecuencia, así como de los métodos empleados por quienes los cometen.

Explicó que el objetivo es fortalecer una procuración de justicia más eficiente y efectiva, enfocada no solo en la investigación y sanción de los delitos, sino también en la prevención. En este sentido, destacó que uno de los principales puntos de atención serán los fraudes relacionados con la compra y venta de vehículos, donde se han detectado irregularidades legales y unidades con reporte de robo, lo que provoca afectaciones económicas a las víctimas.

Detalles confirmados

Loera Ruiz señaló que el conocimiento de los mecanismos utilizados en este tipo de operaciones permitirá informar a la ciudadanía y reducir el riesgo de que más personas sean víctimas de este tipo de engaños. El funcionario indicó que la estrategia contempla acciones coordinadas con los tres niveles de gobierno, además de la realización de operativos conjuntos, reuniones con mandos policiales y encuentros comunitarios en colonias y ejidos, a fin de conocer de primera mano las principales problemáticas de seguridad.

Finalmente, el Delegado reiteró que el compromiso de la Fiscalía es brindar una justicia pronta y expedita, fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía y priorizando la prevención del delito como eje central de su actuación.