Saltillo y Monterrey firman convenio para potenciar eventos deportivos y culturales

SALTILLO, COAHUILA.- El municipio de Saltillo se prepara para fortalecer su proyección regional e internacional con la próxima firma de un convenio de colaboración con la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el marco de los preparativos rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Durante una entrevista, el alcalde Javier Díaz adelantó que el acuerdo se concretará en el transcurso de este mes de enero y permitirá coordinar una amplia agenda de actividades deportivas, culturales y de desarrollo urbano entre ambas zonas metropolitanas. El convenio será firmado con el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

El alcalde Javier Díaz anunció la firma de un convenio con Monterrey para el Mundial 2026.

El edil recordó que durante 2025 se realizaron obras en distintos puntos del municipio (poniente, oriente, sur, norte y centro) y aseguró que esta dinámica de trabajo continuará en 2026, con un énfasis especial en la rehabilitación de espacios públicos y el fortalecimiento de programas como Activa tu Parte, que impulsa la actividad física, el deporte y la cultura.

Díaz destacó que el próximo año será clave para Saltillo en materia de eventos deportivos de talla internacional, al señalar que ya se preparan actividades relacionadas no solo con el Mundial 2026, sino también con otras competencias de alto nivel, como torneos de golf.

Se coordinarán actividades deportivas y culturales entre Saltillo y Monterrey.

"El objetivo es aprovechar esta gran fiesta deportiva a nivel mundial para detonar acciones conjuntas que beneficien a ambas ciudades y a sus habitantes", señaló el alcalde, quien subrayó que la colaboración con Monterrey permitirá ampliar la oferta de eventos y consolidar a Saltillo como un punto estratégico en la región noreste del país.