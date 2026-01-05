Incremento de costos en las levantadas de Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.- En Arteaga, la tradición de las levantadas continúa siendo una práctica profundamente arraigada en la vida familiar y religiosa, aun cuando los costos para quienes fungen como padrinos o anfitriones se han incrementado de manera considerable en los últimos años. Pese a ello, muchas familias mantienen viva esta costumbre como una muestra de fe, agradecimiento y compromiso comunitario.

Las levantadas en Arteaga son una tradición familiar y religiosa profundamente arraigada.

Ser padrino implica mucho más que un acompañamiento simbólico. Mientras los anfitriones asumen la organización del convivio, los padrinos no se salvan de un fuerte gasto. Tan solo los bolos o bolsitas de dulces, que incluyen caramelos, confeti y velas, representan un gasto aproximado de entre 500 y 800 pesos, dependiendo de la cantidad de invitados y la calidad de los productos.

Los costos de la celebración incluyen vestuario, cena y dulces, impactando el presupuesto familiar.

Otro de los rubros que impacta el presupuesto es el vestuario. El tradicional atuendo con el que se viste la imagen del Niño Dios puede costar desde 300 pesos en modelos sencillos, hasta superar los mil pesos cuando se trata de prendas bordadas o elaboradas. A ello se suma, en algunos casos, la compra de vestidos o ropa especial para niños que participan en la celebración, cuyos precios oscilan entre 400 y mil 200 pesos por prenda.

La cena es, sin duda, uno de los gastos más fuertes. Las familias suelen ofrecer platillos tradicionales como tamales, asado o carne asada. Preparar tamales para un grupo mediano de invitados puede implicar una inversión de más de mil pesos, mientras que optar por una carne asada o un asado incrementa el gasto debido al precio actual de la carne, que ronda entre los 220 y 280 pesos por kilo, sin contar tortillas, guarniciones, carbón y bebidas.

A pesar de los altos gastos, muchas familias consideran las levantadas una inversión en valores.

En celebraciones donde se reúnen 40 o más personas, el costo total de la levantada fácilmente puede superar varios miles de pesos, una cantidad significativa para muchas familias. Sin embargo, quienes aceptan ser padrinos aseguran que el compromiso se asume con gusto, pues representa un honor y una forma de corresponder a favores recibidos en el pasado.

A pesar de la carga económica, la tradición se mantiene firme en Arteaga y otros municipios del estado. Para muchas familias, las levantadas no son un gasto, sino una inversión en valores, identidad y convivencia. En un contexto donde muchas costumbres se han perdido, esta celebración sigue siendo un símbolo de unión y de respeto por las tradiciones que han pasado de generación en generación.