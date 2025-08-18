Accidente con Tráiler Nodriza Causa tragedia

Un lamentable accidente cobró la vida de un trabajador este lunes por la mañana en las instalaciones de la empresa Grupo TYT Transportes y Traslados, ubicadas sobre la carretera antigua Saltillo-Monclova, en Ramos Arizpe, luego de que dos unidades tipo nodriza lo aplastaran mientras realizaba labores de mantenimiento.

El incidente fue reportado alrededor de las 11:30 horas, momento en el que cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar.

Al llegar, paramédicos de Ramos Arizpe solo pudieron confirmar el deceso del trabajador, identificado como Prudencio de la Cruz Sánchez, de 56 años y con domicilio en la colonia Nuevo Tlaxcala, en esta ciudad.

Según los primeros reportes proporcionados por la autoridad, la víctima sufrió una fractura de cráneo con exposición de masa encefálica, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.

De acuerdo con declaraciones de Mario Armando Rosales Sánchez, operador de quinta rueda en la empresa y testigo del hecho, el accidente ocurrió cuando realizaban maniobras con dos tráileres nodriza.

Una de las unidades se atoró con otro vehículo estacionado y fue arrastrada aproximadamente un metro sin que el operador se percatara de que su compañero se encontraba justo detrás, trabajando bajo la unidad; esa mínima distancia bastó para prensar fatalmente al trabajador, quien quedó atrapado entre ambas estructuras.

Policías municipales de Saltillo arribaron como primeros respondientes a bordo de la unidad 153, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el sitio.

El cuerpo de la víctima fue identificado por su hijo, Óscar Daniel de la Cruz Plata, de 26 años, y trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense (Semefo) por personal de la funeraria Rodríguez, que quedó a cargo del levantamiento.

Agentes del área de investigación de la Fiscalía continúan con las indagatorias para determinar si hubo negligencia o fallas en los protocolos de seguridad de la empresa. Mientras tanto, se espera que se deslinden responsabilidades en los próximos días.