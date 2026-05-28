Universidad Politécnica de Ramos Arizpe realiza conferencias para estudiantes

Ramos Arizpe, Coahuila.- La Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) llevó a cabo una serie de conferencias y actividades enfocadas en fortalecer el desarrollo personal y profesional de sus estudiantes, a través de experiencias compartidas por especialistas y profesionistas de distintos ámbitos.

Como parte de estas actividades, la institución recibió al equipo de la empresa John Deere con el programa "Caminos de Éxito", un espacio de mentorías y charlas dirigido a alumnas de todas las carreras, donde profesionistas compartieron sus experiencias, retos y aprendizajes dentro de su trayectoria laboral.

Durante la actividad, las estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer diferentes caminos de crecimiento dentro de la industria, además de escuchar casos reales de liderazgo femenino y desarrollo profesional, con el objetivo de motivarlas a continuar preparándose y creer en sus capacidades.

Asimismo, alumnos de quinto cuatrimestre participaron en la conferencia "Tu vida te pertenece", impartida por el alpinista profesional Andrés Salinas Espinosa, quien compartió parte de sus experiencias y desafíos dentro del alpinismo.

A través de una charla reflexiva e inspiradora, las y los estudiantes conocieron historias de superación, disciplina y motivación personal, enfocadas en impulsar la confianza en sí mismos y reforzar la importancia de perseguir sus metas.

Autoridades universitarias destacaron que este tipo de encuentros forman parte de las acciones que buscan complementar la formación académica de los jóvenes, brindándoles herramientas y experiencias que contribuyan a su crecimiento integral.