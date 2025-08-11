Inconformidad en Arteaga por alteraciones en ruta hacia Saltillo

ARTEAGA, COAHUILA.– Usuarios de la Ruta Arteaga manifestaron su inconformidad por los cambios de recorrido que, a partir del próximo 18 de agosto, aplicará el servicio de transporte público hacia Saltillo.

De acuerdo con los inconformes, la nueva ruta afectará directamente a personas que dependen de este transporte para llegar al centro de Saltillo y realizar trámites, acudir a consultas médicas o efectuar compras.

“Tenemos que levantar nuestra voz como ciudadanos; este movimiento afecta a la población arteaguense en todos los sentidos”, expresó María Uresti, habitante de la localidad.

Por su parte, Laura Ortiz señaló que no se tomó en cuenta a la población con menos recursos. “No piensan en que hay personas que no cuentan con el dinero suficiente para tomar un taxi o buscar otra ruta al centro, o que no pueden caminar tanto. La gente necesita tener ruta directa al centro de Saltillo… que mal, en serio no lo pensaron bien”, afirmó.

Otros usuarios recalcaron que la medida impactará principalmente a adultos mayores, quienes ya están familiarizados con el trayecto actual.

“Hay personas de la tercera edad que saben cómo llegar al IMSS, hacer sus compras o cualquier cosa, y les cambian todo”, añadieron.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre si habrá modificaciones o ajustes a la propuesta inicial del nuevo recorrido.