Trabajadores de BIC en Ramos Arizpe protestan por utilidades insuficientes

Ramos Arizpe, Coahuila.- Trabajadores de la planta BIC en Ramos Arizpe manifestaron su inconformidad tras recibir el pago de utilidades correspondiente a este año, al considerar que las cantidades entregadas fueron considerablemente menores a las de ejercicios anteriores.

De acuerdo con reportes realizados por empleados de la empresa, el monto más alto entregado rondó los cinco mil pesos, situación que calificaron como insuficiente y decepcionante para la base trabajadora.

"Las utilidades fueron una burla, quienes más sacaron fueron 5 mil pesos. Nadie dio explicación de nada. El sindicato no hace más que estar a favor de la empresa", expresó un trabajador inconforme.

Los empleados señalaron que gran parte del personal acepta los bajos salarios que ofrece la planta debido a las prestaciones y utilidades que históricamente recibían; sin embargo, este año aseguran que las ganancias entregadas no cumplieron con las expectativas.

Aunque hasta el momento no existen denuncias formales ante los sindicatos representantes, trabajadores indicaron que prevalece el temor a posibles represalias, motivo por el cual muchos evitaron externar públicamente su descontento.

La situación no sería exclusiva de BIC. Durante este 2026 diversas plantas instaladas en Coahuila también registraron afectaciones en el reparto de utilidades, panorama que previamente había sido advertido por empresarios de la entidad ante un año (2025) económicamente complicado para el sector industrial.

Incluso, trascendió que en al menos dos empresas de la región trabajadores realizaron paros momentáneos en las líneas de producción como muestra de inconformidad por los montos recibidos en el reparto de utilidades.