Vacante disponible en Amigos de la Sierra para Ingeniero Forestal

ARTEAGA, COAHUILA.- La asociación Amigos de la Sierra buscan seguir fortaleciendo su equipo de trabajo en diferentes áreas para continuar trabajando en favor del medio ambiente y de la Sierra de Arteaga y la prevención de incendios forestales.

A través de sus redes sociales informaron que hay una vacante disponible en Ingeniero y técnico forestal para supervisar proyectos de reforestación y conservación de suelos.

Esto, tanto en la Sierra de Arteaga, como en Santiago, nuevo León, según la publicación que se hizo para atraer a interesados.

Después se enumeran las características y cualidades que deben tener los que pretendan enrolarse a la asociación civil.

"Responsabilidad clave: Supervisión y seguimiento de proyectos ambientales en campo" se menciona

Para más información y postulación, e invita enviar el currículum y teléfono de contacto al correo: restauracionasac@gmail.com

Se hace un llamado a los interesados para que se unan al equipo de trabajo para ayudar a conservar la Sierra.