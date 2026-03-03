Alerta de sarampión en Escuela Primaria María Elena Flores Gaona

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Este martes se llevó a cabo una jornada de vacunación de refuerzo en la Escuela Primaria María Elena Flores Gaona, turno matutino, luego de que se detectaran dos posibles casos de sarampión entre la comunidad estudiantil.

Personal del sector salud acudió al plantel, ubicado en la colonia Escorial, para aplicar dosis a alumnos, docentes y personal administrativo, como medida preventiva ante la sospecha de contagios.

¿Qué declararon las autoridades sobre la vacunación?

De acuerdo con la directora del plantel, Dra. Denisse Karina Benavides Ortiz, hace aproximadamente dos semanas se presentó un primer caso sospechoso, luego de que un menor fuera diagnosticado con sarampión por un médico particular; sin embargo, una prueba PCR posterior descartó la enfermedad.

Fue este lunes cuando surgieron dos nuevos casos sospechosos, por lo que se pidió a los padres de familia realizar los estudios correspondientes para confirmar o descartar la presencia del virus.

Desde el primer reporte, la institución activó protocolos sanitarios internos, entre ellos el uso obligatorio de cubreboca para estudiantes, maestros y personal de apoyo, así como la aplicación constante de gel antibacterial y el reforzamiento de la limpieza en salones y áreas comunes.

Detalles confirmados sobre la jornada de vacunación

La jornada de vacunación fue gestionada ante autoridades educativas y de salud para reforzar la protección de la comunidad escolar, mientras se espera el resultado de las pruebas practicadas a los menores señalados como casos probables.

Además, la dirección informó que actualmente sí existen casos confirmados de varicela dentro de la primaria, con al menos 15 alumnos afectados, situación que también ha obligado a mantener medidas preventivas estrictas por tiempo indefinido.

Las autoridades reiteraron que las acciones implementadas buscan salvaguardar la salud de estudiantes y trabajadores, y pidieron a los padres de familia mantenerse atentos a cualquier síntoma y acudir de inmediato a valoración médica en caso necesario.