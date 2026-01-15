Vecinos de Parajes de los Pinos preocupados por nuevas fugas de aguas residuales

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Luego de permanecer activa por más de dos meses, una fuga de aguas negras ubicada en el cruce de las calles Pino Caribe y Pino de Cuba, en la colonia Parajes de los Pinos, fue finalmente reparada este miércoles; sin embargo, vecinos del sector aseguran que el problema está lejos de resolverse por completo.

Habitantes señalaron que, aunque la paramunicipal EMAS atendió esta fuga en específico, existen otros puntos cercanos donde continúan brotando aguas residuales, generando malos olores, charcos permanentes y un riesgo latente para la salud, principalmente de niñas, niños y adultos mayores.

De acuerdo con los testimonios, las fugas han sido reportadas en repetidas ocasiones, pero no han recibido respuesta oportuna por parte de la dependencia, lo que ha provocado que las calles permanezcan contaminadas y con afectaciones visibles en el pavimento.

Acciones de la autoridad

Vecinos indicaron que, durante semanas, se vieron obligados a convivir con aguas negras frente a sus viviendas, situación que también atrajo fauna nociva y agravó las condiciones de insalubridad en la zona.

Ante este panorama, las familias afectadas hicieron un llamado a las autoridades municipales y a EMAS para que realicen una revisión integral del sistema de drenaje en la colonia y no solo atiendan reparaciones aisladas, ya que el problema se repite constantemente.

Impacto en la comunidad

Finalmente, pidieron una solución definitiva que garantice condiciones dignas y seguras, pues aseguran que vivir entre aguas negras se ha convertido en una realidad cotidiana en Parajes de los Pinos.