Refuerzan vigilancia en carreteras de Ramos Arizpe por alto índice de accidentes

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el incremento de accidentes automovilísticos provocado por las condiciones climatológicas y el exceso de velocidad, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe mantiene activos diversos operativos de supervisión en los principales corredores carreteros de la región; así lo informó su titular, Francisco Sánchez Aguirre.

Con la llegada de la temporada decembrina, los bancos densos de niebla han vuelto más riesgosos los traslados en las vías que conectan a la zona industrial y metropolitana. El director señaló que, durante lo que va del 2025, la corporación ha recibido un número creciente de reportes y continúa con un monitoreo permanente de las rutas más transitadas.

"Tenemos identificadas las carreteras más peligrosas porque es donde ocurren más accidentes. Sin duda, la Monterrey–Saltillo, tanto la libre como la de cuota, concentra la mayor incidencia. En esta época decembrina la autopista de cuota es especialmente peligrosa por la presencia constante de bancos de niebla", explicó.

Sánchez Aguirre lanzó un llamado a los conductores que circulan diariamente por este corredor, considerado uno de los más importantes del país debido a su actividad industrial y logística.

"Pedimos a quienes transitan por esta carretera que reduzcan la velocidad y extremen precauciones cuando se presenten condiciones climáticas adversas", enfatizó.

El director añadió que, además del eje Monterrey–Saltillo, existen otras vialidades catalogadas como puntos críticos, entre ellas el Libramiento Norponiente, la carretera nueva y la antigua a Monclova, la carretera de Los Pinos, el libramiento hacia La Carbonera y el Libramiento Óscar Flores Tapia.

Estas rutas, dijo, registran un alto flujo vehicular y suelen presentar riesgos adicionales cuando hay neblina o pavimento húmedo.

Sánchez Aguirre reiteró que los operativos continuarán de manera constante durante esta temporada, con el fin de reducir accidentes y brindar mayor seguridad a quienes utilizan estas vialidades esenciales para el transporte de carga y el movimiento regional.