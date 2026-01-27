Ramos Arizpe visibiliza la violencia vicaria y llama a la denuncia

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Tras darse a conocer el primer caso de éxito en contra de una mujer bajo la Ley de Violencia Vicaria, el debate social y el llamado a denunciar este tipo de conductas no se hicieron esperar en Ramos Arizpe, donde ciudadanos comenzaron a visibilizar situaciones similares que, aseguran, afectan directamente a niñas y niños.

A través de redes sociales y espacios de diálogo, tanto hombres como mujeres coincidieron en la importancia de que la justicia actúe sin distinción de género, priorizando siempre el interés superior de los menores.

Uno de los testimonios más compartidos fue el de una mujer que, al referirse a la situación que enfrenta su hermano, expresó: "Hermano, es hora de que te escuchen y hagan justicia", en alusión a un caso similar registrado recientemente en Saltillo, el pasado lunes 26 de enero.

La violencia vicaria y su impacto en los menores

La violencia vicaria es una forma de agresión en la que uno de los progenitores utiliza a los hijos como medio para dañar emocional o psicológicamente a la otra parte, afectando de manera directa el desarrollo y bienestar de los menores. De acuerdo con especialistas, este tipo de violencia suele pasar desapercibida o no ser denunciada por miedo, desconocimiento o falta de acompañamiento legal.

Llamado a la denuncia y a la justicia

Ante este panorama, ciudadanos hicieron un llamado a quienes atraviesan por situaciones similares a acercarse a las autoridades y denunciar, con la esperanza de que este caso marque un precedente y abra la puerta a más resoluciones a favor de niñas y niños que hoy se encuentran en medio de conflictos legales y familiares.

Finalmente, señalaron que el objetivo no es criminalizar, sino garantizar justicia y entornos seguros para los menores, permitiendo que puedan convivir con ambos padres en condiciones de respeto y legalidad, siempre que así lo determine la autoridad competente.