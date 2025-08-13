Regidora del PRI en Arteaga busca transparencia en programas sociales

ARTEAGA, COAHUILA.– La primera regidora por el PRI y presidenta de la Comisión de Transparencia en el Ayuntamiento de Arteaga, Laura Estela Valdés Mendoza, aclaró que su voto en contra durante la pasada sesión de Cabildo en la propuesta de dos programas sociales no obedeció a un rechazo a las iniciativas, sino a la necesidad de establecer reglas más claras que fortalezcan la transparencia en su aplicación.

En la sesión, se sometieron a consideración los programas "Pañalón 2025" y "En Arteaga nos cuidamos todos", ambos dirigidos a población vulnerable.

Aunque la regidora votó en contra, enfatizó que su intención fue únicamente "pulir" los lineamientos para garantizar una correcta operación.

"Yo no estoy en contra del programa. Estamos para servir a la gente, y qué bueno que se aprueben este tipo de apoyos. Solo queríamos que quedaran mejor definidos los lineamientos", señaló.

Valdés descartó cualquier confrontación con la alcaldesa y reiteró que la postura de los regidores que no respaldaron la propuesta en su primera votación fue con el objetivo de trabajar en equipo y fortalecer la rendición de cuentas.

Asimismo, desmintió versiones que circulan en redes sociales en las que se acusa a los regidores de oponerse a los programas.

"Lo de la carta que publicamos fue para aclarar que no es cierto que no queramos apoyar. La gente no debe dejarse llevar por comentarios anónimos que buscan confundir", puntualizó.

Al final los programas fueron aprobados por mayoría.