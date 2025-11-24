Bomberos de Ramos Arizpe celebran el cumpleaños de Yadier Antonio

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– La noche de este domingo se pintó de amarillo, rojo y sonrisas en la colonia Urbivilla, donde Yadier Antonio celebró su quinto cumpleaños acompañado de invitados muy especiales: los elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe.

El pequeño, emocionado por cumplir uno de sus sueños, recibió a los bomberos entre risas, sirenas amistosas y la ilusión reflejada en sus ojos. La corporación llegó hasta su hogar para convivir con él y su familia, convirtiendo su festejo en un recuerdo que seguramente lo acompañará toda la vida.

¿Qué ocurrió?

Para Yadier, la visita fue mucho más que una foto o un saludo; fue la oportunidad de estar cerca de quienes admira, mientras que para los elementos fue un momento de cercanía que reafirma su labor comunitaria.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

Por su parte los elementos de Protección Civil y Bomberos destacaron que estas acciones forman parte del trabajo de proximidad que realizan día con día, recordando que "los pequeños gestos crean grandes recuerdos".