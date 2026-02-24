Claudia Sheinbaum impulsa construcción de 600 viviendas en Sabinas

SABINAS, COAH.- La construcción de las Casas del Bienestar avanza a buen ritmo, estimado en un 50%, en un total de 600 viviendas que se prevé entregar el próximo mes de abril en su primera etapa.

El proyecto está generando alrededor de 85 empleos directos, y se espera que se abran otros 100 puestos de trabajo en la segunda etapa de la construcción.

Las casas tienen un área de 60 metros cuadrados y cuentan con dos cuartos, baño, cocina, lavandería, sala y patio. Los servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica ya están preparados y se están realizando los trámites necesarios para su conexión.

La colonia se llamará Lomas Verdes, y se espera que sea un proyecto emblemático para la ciudad de Sabinas. De acuerdo con los trabajadores de la obra, el proyecto avanza en tiempo y forma, por lo cual se estima que se cumplirá en abril con la entrega de las primeras casas a los beneficiarios.

La construcción de las casas del bienestar es un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sabinas, y se espera que sea un ejemplo para futuras iniciativas de vivienda en la región.

Trascendió que en una segunda etapa, se construyan otras 400 viviendas para lograr el objetivo planteado por la CONAVI, que ofreció ya a los ciudadanos la oportunidad de adquirir este patrimonio que es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que además de la generación de 85 empleos para trabajadores de la ciudad y la región carbonífera, los materiales utilizados para la obra de construcción están siendo adquiridos en comercios locales, con lo cual se incentiva la economía.