Ciudadanos denuncian abandono en Lienzo Charro y Estadio Municipal en Sabinas

SABINAS, COAH.- Las instalaciones del Lienzo Charro Federico Arizpe y el Estadio Municipal David Yutani Amín, se encuentran en un estado de abandono y deterioro, según denuncias de ciudadanos que participan en actividades deportivas en estos lugares.

A simple vista, se puede observar la acumulación de basura y daños en las instalaciones, incluyendo cercas perimetrales, lo que da un aspecto triste y descuidado a estos espacios emblemáticos del municipio. Los ciudadanos señalan que es importante que se les ponga atención a estas instalaciones, ya que su deterioro puede continuar si no se toman medidas para su mantenimiento y reparación.

Denuncias sobre el estado de abandono en Sabinas

El Lienzo Charro Federico Arizpe es un espacio importante para la comunidad, ya que se utiliza para eventos culturales y deportivos, mientras que el Estadio Municipal David Yutani Amín es utilizado en juegos de la liga norte, de exhibición y de ligas locales. A pesar de su importancia, no se ha visto una respuesta efectiva de las autoridades municipales para abordar el problema del abandono y deterioro de estas instalaciones.

Importancia del Lienzo Charro y Estadio Municipal para la comunidad

Es importante destacar que en el pasado se realizaron trabajos de remodelación en el Estadio David Yutani Amín, lo que sugiere que se ha invertido en su mantenimiento. Sin embargo, es evidente que se requiere una mayor atención y recursos para mantener estas instalaciones en buen estado.

Falta de respuesta de autoridades ante el deterioro

Hasta el momento, las autoridades municipales no se han pronunciado sobre el tema, a pesar de que el uso de estas instalaciones es regular. Es fundamental que se tomen medidas para abordar este problema y se brinde la atención necesaria a estos espacios deportivos y culturales.